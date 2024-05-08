تحذير عاجل من خبراء الأمن السيبراني بشأن مكالمات واتساب الصوتية

أصدر خبراء للأمن السيبراني تحذيرًا عاجلًا لجميع مستخدمي تطبيق “WhatsApp” واتساب من عمليات احتيال عبر المكالمات الصوتية قد تكلف المستخدمين مدخراتهم.

وقال خبراء في هيئة Action Fraud إن المحتال يكتسب ثقة الأفراد من خلال الاتصال والتظاهر بأنه عضو في أحد مجموعات الدردشة جماعية الخاصة بتطبيق واتساب، وغالبًا ما يستخدم صورة ملف شخصي واسم مزيفين.

وأثناء المكالمة، سيخبر المحتال الضحية أنه يرسل لهم رمز مرور لمرة واحدة (OTP) للانضمام إلى المكالمة القادمة لأعضاء المجموعة ويطلب من الضحية مشاركة رمز المرور معهم ليتم "تسجيلهم" في المكالمة.

وفي الواقع، يكون هذا هو رمز الوصول الذي سيسمح للمحتال بتسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد حتى يتمكن من السيطرة على حسابه.

وقال متحدث باسم واتساب إن جميع الرسائل الشخصية المرسلة على واتساب محمية بالتشفير الشامل.

وشدد "نوصي جميع المستخدمين بإعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان وننصح الأشخاص بعدم مشاركة رمز PIN المكون من ستة أرقام أبدًا مع الآخرين، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة".

ونصحت هيئة Action Fraud بأنه “إذا تلقيت رسالة مشبوهة -حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف من هي فإن الاتصال أو طلب ملاحظة صوتية هو أسرع وأبسط طريقة للتحقق من هوية شخص ما”.