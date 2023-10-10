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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أب وإصابة زوجته وأبنائهم الثلاثة في حادث تصادم بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي أب مصرعه فيما أصيبت زوجتة وأبنائهم الثلاثة بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث نصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان .

 

وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر بإستقبال "ناصر ص ا م" 45 سنة مقيم العاشر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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فيما استقبلت مستشفي العاشر الجامعي كلا من "جني ن ص" 12 سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني وشقيقتها "جوري" 9 سنوات مصابة بكدمات وسحجات وشقيقهم "محمد" عامين مصاب بكدمات وسحجات ووالدتهم "سلوي م ع" 35 سنة مصابة بكسر بالساق اليسري وجميعهم مقيمين العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث نصادم سيارة ملاكي بالرصيف بالمجاورة الثامنة بمدينة العاشر من رمضان وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين الي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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