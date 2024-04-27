الإمارات.. البدء في تفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية على مواطني سلطنة عمان

أعلن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية الاماراتية ، البدء في تفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان خلال الفترة بين عامي 2018 و 2023 بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

جاء ذلك تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق ودعم المبادرات والقرارات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمشتركة، وتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة، والهادفة إلى الارتقاء بمستويات السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لكافة الأفراد على أرض دولة الإمارات.

وتعمل وزارتا الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، معا على تفعيل مشروع الربط الثنائي للأنظمة المرورية، ضمن جهود تنسيقية وتعاون مستمر بين الجانبين، وهو مشروع تقني يعزز العمل التكاملي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.