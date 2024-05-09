استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا|فيديو

علق الدكتور محمود الأنصاري استشاري اول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس على سحب إسترازينكا لقاحاتها من جميع دول العالم بعد اعترافها بالآثار الجانبية التي قد تسببها اللقاحات، مؤكدا أن سحب اللقاحات أو ظهور أعراض جانبية لها ليس أول موقف ولا أخر موقف.

وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة، أن ماحدث أمر متداول وشائع الحدوث، فهناك أدوية كثيرة بعد طرحها بسنوات ،يتم سحبها ورفع دعاوى قضائية ضدها، لافتا إلي أن شركة واحدة فقط هي التي اعترفت بالأعراض الجانبية لكن هل ماحدث سيتم تطبيقه على باقي اللقاحات ام لا لا نعرف.

وأشار الانصاري الي أن بداية طرح لقاحات كورونا كانت اسرع من المفروض أن يحدث، فقبل طرح أي لقاح لابد من عمل بحث علمي شافي وكافي، وتوفير ووقت كبير للبحث والتدقيق، فمن المفترض ألا يخرج لقاح للنور الا بعد ما لايقل عن قرابة ٦ سنوات، ولا يتم طرحة لانه فقط يمنع العدوي ، ولكن نبحث هل ينتج ردود مناعية في جسم المستقبل بشكل صحيح، هل له أثر جانبية، فعال ضد الفيرس وهل ثابت جينيا ام تظهر منه متحورات جديدة كما حدث مع ظهور لمتحورات كورونا، والنسخة الاولى من اللقاح لم يكن لها اي فعالية مع المتحورات الجديدة.

وتابع:" كان الأولى ادرس الفيرس بشكل أكثر وفره، وادرس ثاثير اللقاح على جسم المستقبل وتأثيره على الفيرس نفسه، ولكن السرعة في طرح اي لقاح نتيجته نفس النتيجة التي نشاهدها اليوم

وقدم استاذ المناعة نصيحة للذين تلقوا اللقاح لابد من التعايش وفق نظام صحي، ممارسة الرياضة، تناول وجبات خالية من الدهون الثلاثية، وجعل طبق السلطة وجبه اساسية لا يمكن الاستغناء عنها ابدا، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمحفوظة"

