عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا|فيديو

صدى البلد

علق الدكتور محمود الأنصاري استشاري اول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس على سحب إسترازينكا لقاحاتها من جميع دول العالم بعد اعترافها بالآثار الجانبية التي قد تسببها اللقاحات، مؤكدا أن سحب اللقاحات أو ظهور أعراض جانبية لها ليس أول موقف ولا أخر موقف.

وأضاف في مداخلة هاتفية  في برنامج مصر جديدة، أن ماحدث أمر متداول وشائع الحدوث، فهناك أدوية كثيرة بعد طرحها بسنوات ،يتم سحبها ورفع دعاوى قضائية ضدها، لافتا إلي أن شركة واحدة فقط هي التي اعترفت بالأعراض الجانبية لكن هل ماحدث سيتم تطبيقه على باقي اللقاحات ام لا لا نعرف.

وأشار الانصاري الي أن بداية طرح لقاحات كورونا كانت اسرع من المفروض أن يحدث، فقبل طرح أي لقاح لابد من عمل بحث علمي شافي وكافي، وتوفير ووقت كبير للبحث والتدقيق، فمن المفترض ألا يخرج لقاح للنور الا بعد ما لايقل عن قرابة ٦ سنوات، ولا يتم طرحة لانه فقط يمنع العدوي ، ولكن نبحث هل ينتج ردود مناعية في جسم المستقبل بشكل صحيح، هل له أثر جانبية، فعال ضد الفيرس وهل ثابت جينيا ام  تظهر منه متحورات جديدة كما حدث مع ظهور لمتحورات كورونا،  والنسخة الاولى من اللقاح لم يكن لها اي فعالية مع المتحورات الجديدة.

وتابع:" كان الأولى ادرس الفيرس بشكل أكثر وفره، وادرس ثاثير اللقاح على جسم المستقبل وتأثيره على الفيرس نفسه، ولكن السرعة في طرح اي لقاح  نتيجته نفس النتيجة التي نشاهدها اليوم
وقدم استاذ المناعة نصيحة للذين تلقوا اللقاح لابد من التعايش وفق نظام صحي، ممارسة الرياضة، تناول وجبات خالية من الدهون الثلاثية، وجعل طبق السلطة وجبه اساسية لا يمكن الاستغناء عنها ابدا، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمحفوظة"
 

استرازينكا كلية الطب اللقاحات مصر لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

رايح يصالح زوجته أهلها ولعوا فيه بالبنزين.. محامي الضحية يكشف التفاصيل

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-