المدير الإقليمي للبنك الأوروبي: نستهدف التعاون والشراكة مع مصر

قال المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: " المنطقة في خضم نزاعات مما يزيد من التوترات على صعيد الاقتصاد الكلي خلال الأسبوع الأخير".

وأضاف خلال كلمته بانطلاق فعاليات مؤتمر التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص، بحضور رئيس الوزراء: "الاتفاقيات بين البنك الأوروبي وبين مصر من أجل التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أمر هام للغاية بالنسبة للحيز المالي".

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "إن اجتماعنا اليوم يجسد اقتناعا راسخا أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو محرك رئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي فى مصر، فقد أثبت القطاع الخاص قدرته على تمويل أكثر من 80% من فرص العمل، ويمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".

وأضاف أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بدور حيوي يتمثل فى تنفيذ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، شهدت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والمطارات، وكانت هذه الاستثمارات خطورة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص.