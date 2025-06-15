صفارات الإنذار تدوى في تل أبيب والقدس المحتلة

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة وفي الجولان والجليل ومنطقة حيفا.. جاء ذلك حسبما أفادت القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

ومن جانبها طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عصر اليوم جميع السكان بالبقاء قرب الملاجئ تحسبا لهجوم إيراني وشيك.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن شوارع وأحياء طهران تشهد دمارا كبيرا بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية، إضافة إلى غارات إسرائيلية مكثفة قرب مقر البرلمان وسط طهران.



وكان إياد الموسوي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، قال إن جماعة أنصار الله الحوثية قالت في بيان صدر مساء اليوم إنها تواصل عملياتها العسكرية في إطار الدعم والمساندة لفلسطين وإيران.