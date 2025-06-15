الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالبقاء قرب الملاجئ

طالبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عصر اليوم جميع السكان بالبقاء قرب الملاجئ تحسبا لهجوم إيراني وشيك.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

من جانبه أكدت وسائل إعلام إيرانية ان شوارع وأحياء طهران تشهد دمارا كبيرا بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية، إضافة إلى غارات إسرائيلية مكثفة قرب مقر البرلمان وسط طهران.

جماعة أنصار الله

كان إياد الموسوي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، قال إن جماعة أنصار الله الحوثية قالت في بيان صدر مساء اليوم إنها تواصل عملياتها العسكرية في إطار الدعم والمساندة لفلسطين وإيران.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن مصادر مطلعة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات على مواقع حوثية في اليمن، مستهدفة قيادات في الجماعة، لكن الحوثيين لم يصدروا أي تعليق رسمي على هذه الضربات أو أعداد الضحايا المحتملة