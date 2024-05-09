متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر تحديثات خطة تخفيف الكهرباء.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال اتصال هاتفي، مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: تخفيف أحمال الكهرباء سيكون على مستوى الجمهورية من 3 عصرا حتى 7 مساء لمدة ساعتين بحد أقصى في كل منطقة وذلك حتى 20 يوليو".

وأضاف: تخفيف أحمال الكهرباء يوفر للدولة نحو مليار دولار في السنة الواحدة"، لافتا: ما يتم توفيره من تخفيف أحمال الكهرباء ننفقه في استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

واسترسل أنه تم إعفاء المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت الحيوية بصفة عامة من تخفيف أحمال الكهرباء.