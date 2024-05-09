عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

يستعد الفنان عبد المجيد عبدالله، لإحياء أولى حفلاته الثلاثة على مسرح أرينا الكويت، الليلة، إذ يحيي 3 ليالي متتاليات هناك أيام 9، 10، 11 مايو. 

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن بيع جميع تذاكر الحفلات الثلاثة لـ عبد المجيد عبدالله، فور طرحها بساعات. 

 

عبد المجيد عبدالله - أغنية أنا أضحك 

في شهر يونيو 2023، طرح عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي. 

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر 2022. 

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله 

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

عبد المجيد عبدالله الفنان عبد المجيد عبدالله الكويت أغاني عبد المجيد عبدالله أعمال عبد المجيد عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

بشائر الخير | قرار جديد بشأن رأس الحكمة .. إيه الحكاية ؟

بشأن عبد الله السعيد.. محمد فضل يكشف مفاجأة عن مكالمة جمعته بالخطيب

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

طرح البرومو التشويقي لفيلم بنقدر ظروفك .. شاهد

تصريح خاص لـ "صدى البلد" .. بلال صبري يعلن أسباب توقف فيلم نور الريس

صناع "شِقو" في ضيافة معكم منى الشاذلي.. الخميس

حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد: الفكرة جذابة ومتميزة

في ذكراه.. قصة رحيل محمد الشرقاوي فجأة وخلافه مع الزعيم

قبل عرضه في مهرجان كان.. طرح البوستر الرسمي لفيلم شرق 12

الليلة حلوة.. روبي تكشف موعد طرح أحدث أغانيها

ألبسه ثوب الصحة.. هند البحرينية تدعو لـ محمد عبده بعد إصابته بالسرطان

ترشيحاتنا

رايح يصالح زوجته أهلها ولعوا فيه بالبنزين.. محامي الضحية يكشف التفاصيل

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مايو 2024

لو ناسي إجابة في الامتحان.. ردّد 6 كلمات يذكّرك الله بكل شيء

مسلم: موقف مصر في صالح استقرار المنطقة والسلام والفلسطينيين

القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة

مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أزرار خفية وميزات سرية في سيارات آودي.. لا يعرفها أحد

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

طريقة الفراخ المشوية مثل الجاهزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-