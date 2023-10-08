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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بأبو حماد بالشرقية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين آخرين بمنطقة تل مرادس بقرية الاسدية دائرة مركز ابوحماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابوحماد بإستقبال كل من "صلاح م ا ع"49 سنة مقيم تل مرادس مصاب بجرح قطعي باليد اليسري و"رائد م ا" 43 سنة مقيم تل مرداس مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد و"عبد الرحمن م ا" 38 سنة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع مشاجرة بينهم وبين أخرين بمنطقة تل مرادس بقرية الاسدية دائرة مركز ابوحماد وتم نقل المصابين الي مستشفي ابوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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