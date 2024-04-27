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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة جديدة احتفالا بعيد العمال

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة بعنوان العمل..حياة..بناء..مستقبل احتفالا بعيد العمال الموافق الأول مايو من كل عام وفقا رؤية وتوجهات وزارة الشباب والرياضة.  


وتستهدف المبادرة زيارات ميدانية للشباب أعضاء مراكز الشباب بواقع زيارة بكل إدارة فرعية لاحد مصانع المحافظة حيث تعد القليوبية أحد أهم المدن الصناعية بمصر وبها العديد من الصناعات المختلفة بمختلف الإدارات الفرعية ، يقدم خلالها شباب القليوبية التهنئة للعمال بعيدهم تعبيرا عن تقدير الشباب للعامل المصري ودوره البارز في تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي للبلاد.


ويشارك في المباداة عددا من الشباب أعضاء المراكز وأعضاء أندية التطوع ، والجوالة ، والكشافة،  وأعضاء  برلماني الشباب والطلائع من الشباب والفتيات  يتقدمهم مديري الادارات الفرعية ومشرفي الأنشطة.  
وتشمل المبادرة زيارة مصنع نسلة ببنها ، والمركز المتطور للتنمية والتغذية المدرسية  بالقناطر الخيرية ، وشركة زولا لصناعة المستلزمات الطبية بقرية تصفا  بكفر شكر ، ومصنع هيروفيتراك بمدخل قرية ترسا بطوخ ، ومصنع ايتوال للحلويات بمنطقة  ١٥مايو بشبرا الخيمة ، ومصنع موم للأثاث  بالخانكة ، ومصنع أبناء مخلوف لصناعة البلاستيك والورق بقليوب ، و مصنع  هابي سويت بشبين القناطر. 


كما تشمل المبادرة زيارة وفد من شباب البرلمان وأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية لمجموعة كمارا لتقديم التهاني للعمال في عيد العمال الاربعاء 1مايو وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة. 


وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير المهارات الفردية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وزيادة وعي الشباب بالقضايا المختلفة  والاهتمام بقضايا الشباب لنحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء قدرات الشباب لحمل لواء الجمهورية الجديدة.

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