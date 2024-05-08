نشرة الفن| موعد حفل كاظم الساهر فى مصر .. تفاصيل الجلسة الفنية لماجد المهندس

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر إقامة حفل جديد له في مصر يوم 28 يونيو المُقبل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر من هذا، مُكتفيًا بنشر بوستر الحفل وعلق عليه «احفظوا هذا التاريخ».

أعلن الفنان ماجد المهندس عن انتهائه من أحدث جلساته الفنية ، والتى من المقرر أن تعرض يوم الخميس الموافق 10مايو الشهر الجاري على قناة MBC1.

انتهى الفنان إبراهيم السمان من تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد مخ فى التلاجة الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة للمرة الأولى فى السينما والذي يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الفنانين .

أعربت جهاد زوجة عصام صاصا، عن سعادتها بعد الإفراج عن زوجها بعد واقعة حادث دائري المنيب ووفاة شخص أثناء عبوره الطريق.