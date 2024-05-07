عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

28 يونيو.. كاظم الساهر يعلن عن حفل في مصر

كاظم الساهر
كاظم الساهر

أعلن النجم العراقي كاظم الساهر إقامة حفل جديد له في مصر يوم 28 يونيو المُقبل، لكنه لم يكشف عن تفاصيل أكثر من هذا، مُكتفيًا بنشر بوستر الحفل وعلق عليه «احفظوا هذا التاريخ».

 

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي.

محمد رمضان يكشف حقيقة تقديمه شخصية بليغ حمدي في مسلسل عن وردة

صبري إسكندر: مسلسل عالم سمسم أدى رسالة هامة في المجتمع المصري

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل.

 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في الفئات السعرية التالية: (49.59 دولار أمريكي، 77.93 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 276.29 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي).

أحدث أغاني كاظم الساهر 


وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

العراقي كاظم الساهر أغانى كاظم الساهر أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر النجم العراقى كاظم الساهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

6 مجموعات .. تعرف على جدول مواعيد تخفيف الأحمال بسبب امتحانات الطلاب

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بالدوري

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ترشيحاتنا

شاومينج: هنسرب امتحانات الترم الثاني الفجر ومعانا مدرسين للحل|والتعليم: ماحدش يصدقه

البيت الأبيض: تفاؤل حول إمكانية سد الفجوات بين حماس وإسرائيل في محادثات القاهرة

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح ستكون محدودة

مصدر رفيع المستوى: الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع وفدي مصر وحماس

تطور جديد بشأن الموقف الأمريكي للاعتراف بدولة فلسطين

بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل مصرع تاجر مخدرات بأسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة زيرو موديل 2024 في السوق المصري

احذر تناول الزنجبيل في هذه الحالات

لأذهب أنا وليعيش البنك.. كيف أنقذ طلعت حرب بنك مصر؟

ارتدت نفس الفستان قبلها بشهور.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ