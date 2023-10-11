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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول دولة تفعلها.. نقيب التمريض: نهنئ الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي

حصول مصر على الشهادة
حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي

هنأت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول مصر على شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي، لتصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تحصل على هذا الإشهاد الدولى.

 

وأكدت أن مصر لم تكن تحقق ذلك الإنجاز التاريخى إلا بالدعم المستمر من جانب القيادة السياسية، والتى كانت حريصة على شفاء الملايين من المصريين من هذا المرض اللعين.

كما قدمت التحية للشعب المصرى بأكمله على تعاونه لتحقيق مصر لهذا الإنجاز العظيم من خلال تردد المواطنين غير المسبوق على نقاط مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى والتى انطلقت تحت "100 مليون صحة"، والتى لم تقتصر على الكشف فقط بل علاج المصابين بالمجان فى المراكز المخصصة لتلقي العلاج، وبذلك قضت مصر على فيروس سى والذى كان يهدد كل أسرة مصرية.

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كما تقدمت نقيب التمريض بالشكر لكافة أطقم التمريض على دورهم فى نجاح المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة الكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس سى، حيث أن التمريض كان على رأس الفرق الطبية المشاركة فى المبادرات والحملات الرئاسية.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تسلم شهادة المستوى الذهبى على مسار القضاء على فيروس سى في مصر، من مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكبار مسؤولى وقيادات المنظمة.

التمريض السيسي فيروس سي نقيب التمريض الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة العالمية

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