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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفى الرئيسي في بيت حانون| شاهد

غزة
غزة

قال بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ الدفاع المدني لم يستطع الوصول إلى مصابي منطقة الكرامة؛ بسبب شدة القصف، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف سيارات الإسعاف في قطاع غزة.

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وأضاف «جبر»، خلال إفادة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال استهدف عائلة بأكملها في مخيم البريج وسط غزة، كما استهدف منطقة الخلفاء بمخيم جباليا شمال غزة.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف المستشفى الرئيسي في بيت حانون شمال غزة، وأن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات قطاع غزة، مع استمرار نزوح السكان في غزة إلى مدارس أونروا.

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