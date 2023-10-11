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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابتان وتضرر مبنى.. آثار الضربة الصاروخية الفلسطينية على عسقلان وأسدود| فيديو

صدى البلد

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان، ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات ضخمة في عسقلان وأسدود شمال قطاع غزة، لافتة إلى وجود إصابات مباشرة لمباني في عسقلان جراء القصف الصاروخي من المقاومة الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة إطلاق الصواريخ من حركة المقاومة الفلسطينية، وآثار الدمار بعد القصف الصاروخي على عسقلان وأسدود.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي لم تستطع اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية على عسقلان.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن إحدي الصواريخ التي أطلقتها حماس على عسقلان أصابت مبني سكنبي إصابة مباشرة، في ظل رشقات صاروخية جديدة من غزة.

وقال موقع "واينت" العبري إن أضرارًا لحقت بعدة سيارات ومبنى جراء الصواريخ التي أطلقت باتجاه عسقلان. 

ولفت إلى أن رجلا يبلغ من العمر 60 عاما وامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أصيبا بجروح طفيفة بشظايا، وتم نقلهما من قبل نجمة داود الحمراء إلى مستشفى بارزيلاي في المدينة للعلاج.

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