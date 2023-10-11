مصدر بالزمالك يكشف حقيقة أزمة شيكابالا وعمرو السيسي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن كواليس مشادة بين شيكابالا قائد الفريق وعمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأبيض ، خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب نادي الترسانة بسبب انشغال ملعب نادي الزمالك استعدادا للانتخابات.

وأكد المصدر أن المشادة كانت أثناء تقسيمة الفريق بسبب كرة مشتركة بين الثنائي وتدخل عنيف من جانب عمرو السيسي على شيكابالا، مما أدى إلى انفعال الأخير وحدوث أزمة بين الثنائي قبل أن يتدخل اللاعبون وينهون الأمر.



وأشار المصدر أن الثنائي تصالحا فيما بعد وقاما باستكمال المران بشكل طبيعي وانتهت الأزمة عند هذا الحد خاصة أنها كانت داخل الملعب ولم تتعد حدود الملعب بل كانت نرفزة ملعب فقط .

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة المؤتمر العلمى الثاني لمجموعة الطب الرياضى المصرى، يوم السبت المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة، تحت إشرافه.

و أكد أن المؤتمر يضم أطباء الفرق الرياضية لمختلف الألعاب الرياضية داخل نادي الزمالك، بالإضافة إلى العديد من الأطباء من خارج القلعة البيضاء على رأسهم الدكتور محمد كمال استشاري جراحة العظام .

و قال محمد أسامة أن المؤتمر يضم بجانبه أعضاء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وهم سامح السيد و محمد إسماعيل أخصائيان العلاج الطبيعي و عمرو المطراوي و مصطفى عبده أخصائيان التأهيل و إصابات الملاعب بالإضافة إلى عمر عادل أخصائي التغذية.

و أضاف أن المؤتمر يضم أيضا من الزمالك كل من محمد أشرف طبيب فريق اليد و إسلام جمعة طبيب فريق السلة.

و أشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بالزمالك إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الأمور و أهمها إصابات الركبة بجانب الاختبارات و القياسات الطبية التي يتم إجراءها للاعبين في الألعاب المختلفة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

و واصل محمد أسامة تصريحاته قائلا : 'المؤتمر سيتضمن أيضا العديد من المحاضرات الخاصة بالطب الرياضي بالإضافة إلى إصابات الملاعب و التغذية الخاصة باللاعبين".

و أختتم رئيس الجهاز الطبي تصريحاته مؤكدا أن الهدف من المؤتمر الإطلاع و مناقشة كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالطب الرياضي الحديث كي يعود بالفائدة بشكل خاص على كافة الأجهزة الطبية للفرق الرياضية بنادي الزمالك.