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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية وبحثية لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشاد عاشور - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم - بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين من خلال توفير كم هائل من المعرفة بمختلف التخصصات العلمية.
وأضاف أن لبنك المعرفة المصري دور في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة.
واستعرض مشروعات بنك المعرفة المصري المتعلقة بالتعليم والخدمات التي يقدمها للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين.
ولفت إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، موجهًا بربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وناقش المجلس خلال الاجتماع خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذلك استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
كما ناقش أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع بمشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.

 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي Jobs Education الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التعليم والبحث العلمى النشر العلمي الأكاديمي

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