وزير الخارجية الإيطالي: رغبة مشتركة مع مصر في مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، عن رغبة مشتركة ظهرت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة تجار البشر والمخدرات، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، أكد تاياني "في اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهرت الرغبة المشتركة في محاربة تجار البشر والمخدرات"، موضحا أنه تناول موضوع الهجرة النظامية في لقاءاته مع السيسي وشكري.



وتابع "ندرس أشكالًا مختلفة من التعاون مع مصر، بما في ذلك بين الأفراد، لتدريب العمال الذين يمكنهم القدوم إلى إيطاليا كجزء من مرسوم التدفقات"، لافتا إلى "مقرنا الدبلوماسي يعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة".