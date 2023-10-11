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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن قضية نيجريرا

صدى البلد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا ناريًا مجددًا، بشأن قضية نيجريرا، بعد الاتهامات الموجهة من جانب القضاء الإسباني ضد خوان لابورتا، رئيس النادي.


وجاء نص بيان برشلونة كالتالي:


يؤكد برشلونة مرة أخرى أنه كان لديه خدمات استشارية للحكام واللاعبين منذ سنوات، وأنه يمتلك أدلة على وجود هذه الخدمات.

تمت تلبية جميع هذه المواد التي تهدف إلى تحسين استعداد الفرق الاحترافية لمبارياتها في الفواتير التي تم دفعها للشركة المقدمة للخدمات، وتم تسليم جزء من هذه المواد التي تم الاحتفاظ بها مؤخرًا إلى المحكمة المسؤولة عن التحقيق.

نأسف لأن الإشعار التمهيدي الذي تم الإخطار به بالأمس يحتوي على آراء وأحكام تشكك في أخلاقيات الرئيس خوان لابورتا.

ويجب أن نتذكر أيضًا أن القضية في مرحلة التحقيق وأن الأحكام الشخصية التي تم جمعها لم تفعل أكثر من خلق حالة من الارتباك في الرأي العام، والتي تسببت بالتأكيد دون قصد، في ضرر جسيم لصورة النادي ورئيسه.

على أي حال، سيواصل النادي، وعلى رأسه لابورتا، الدفاع عن المصالح المشروعة للمؤسسة من خلال المحامين الذين يشكلون جزءا من الإدارة القانونية لهذا الإجراء.

أخيرًا، نؤكد مرة أخرى أن في رأي النادي، لا شيء يعد عرضيًا فيما يتعلق بإجراءات فريق الإدارة، ونشدد على أن نادي برشلونة ما زال محاصرًا من الخارج في حملة تشويه مؤسسية تستند إلى بعض الحقائق التي لم يتم توثيقها بعد تمامًا والتي تهدف إلى تقويض النادي في جميع مجالاته الرياضية والاقتصادية والاجتماعية.

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