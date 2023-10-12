الإصلاح لن يحدث في يوم..حازم عمر: الجدول الزمني لخطتي الاقتصادية 3 سنوات

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسة، إننا نعاني من ندرة في الموارد المائية ونحتاج لزيادة الحصة المحصولية من خلال زيادة إنتاجية الفدان، لكي يصبح لدينا زيادة في الصادرات الزراعية.



وأضاف حازم عمر، خلال حواره ببرنامج كل اليوم، المذاع على قناة on، أن هناك شبهة احتكار في القطاع الصناعى، متابعا: أنا مع دخول الدولة في القطاعات المحددة مثل الكهرباء والغاز والمياه والصناعات الاستراتيجية والصناعات العسكرية.



ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي، يضم آليات تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا:أسعى لتخفيف الأعباء خلال 3 سنوات من تنفيذ برنامجى الانتخابي، وذلك من خلال خفض سعر السلعة ورفع الضرائب عليها وعلى الدواء ".



