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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ثروت وابنه فى ضيافة «معكم منى الشاذلى» اليوم

صدى البلد

في حلقة اليوم من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، يحل المطرب الكبير محمد ثروت، وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت، بالإضافة إلى خطيبته لمى الشواربي، ضيوفًا على البرنامج.

وخلال الحلقة، سيتحدث أحمد ثروت للمرة الأولى عن مرضه وعلاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

ووفقًا للبرومو الذي نشرته منى الشاذلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، سيقدم محمد ثروت وابنه أحمد أغنية "الغالي علينا غالي" خلال استضافتهم في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي.

يذكر أن الفنان محمد ثروت، قال إن أغنيته الوطنية لا تأتي من فراغ، معقبا: “أتت مما سمعته ، وأول أغنية وطنية قمت بها كانت أغنية تسمي بيسلم السلام، عندما نزل الرئيس الراحل السادات فى مطار تل أبيب”.

وأضاف الفنان محمد ثروت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “سي بي سي ”: “بعد تلك الأغنية أختارني الأستاذ عبد الوهاب ضمن مجموعة الأصوات الشابة وقتها، من أجل غناء بلادي بلادي، وكان المقطع الخاص بكل واحد فينا دقيقة إلا ربع”.

وتابع الفنان محمد ثروت: “المشير محمد أبو غزالة أمر القوات الجوية بتخصيص طيارات لتصوير أغنية “بلدي”.

 

 

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