المستشار الألماني: وقف إرسال مساعدات تنموية للفلسطينيين مؤقتا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن ألمانيا لن ترسل أي مساعدات تنموية أخرى للفلسطينيين في انتظار استكمال المراجعة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي للمساعدات.

وقال المستشار الألماني، إن ألمانيا لن تتخلى عن هدفنا في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون السلام يعيشون جنبا إلى جنب دون إرهاب، لافتا إلى أنه سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأسبوع المقبل.

وأضاف شولتس، أن هناك عددا من المواطنين الألمان بين الرهائن الذين اسرتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مشيرا إلى أن برلين تعمل بكل قوة لتحرير جميع الأسرى بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.

وأشار إلى أن ألمانيا تخشى أن تستخدم حركة المقاومة الفلسطينية حماس الرهائن كدروع بشرية، وأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها واستعادة أمنها.

وأضاف المستشار الألماني، أنه يجب ألا يتدخل حزب الله اللبناني في القتال الدائر الآن بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وأشار شولتس إلى أن حماس لم تكن لتتمكن من شن هجوم لولا الدعم الإيراني لها في السنوات الماضية، لافتا إلى أن صمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية عن هجوم حماس "مخز".

كما أعلن المستشار الألماني في حديثة، عن حظر أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في ألمانيا، مشيرا إلى أن برلين تعمل بكل قوة لتحرير جميع الرهائن بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.