ألمانيا تتخذ أول إجراء عقابي ضد المقاومة الفلسطينية واتهامات قوية لـ إيران

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس اليوم الخميس، حظر أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في ألمانيا.

وأشارت وكالة “رويترز” نقلا عن المستشار الألماني، إلى أن برلين تعمل بكل قوة لتحرير جميع الرهائن بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل.

وأكد شولتس، أن المقاومة الفلسطينية لم تكن لتتمكن من شن هجوم لولا الدعم الإيراني في السنوات الماضية.

ومنذ وقت قليل، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، عن سماح برلين لإسرائيل باستخدام طائرتين بدون طيار من طراز "هيرون" تستخدمهما القوات الجوية الألمانية في البلاد.