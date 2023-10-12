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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بالسيدة عائشة

تسول
تسول

القي رجال الأمن القبض علي شخص يستغل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم بالسيدة عائشة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى" وبصحبته عدد (3) أطفال  أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

أعمال التسول إستجداء المارة القاهرة مباحث رعاية الأحداث قطاع الشرطة المتخصصة

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