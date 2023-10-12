ضبط شخص يستغل الأطفال في التسول بالسيدة عائشة

القي رجال الأمن القبض علي شخص يستغل الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم بالسيدة عائشة .

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة السيدة عائشة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى" وبصحبته عدد (3) أطفال أحداث ، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم بإستغلالهم فى أعمال التسول .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.