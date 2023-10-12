وزير الخارجية: حقوق الشعب الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، قائلاً “نتصور بالضرورة أن يكون هدف الزيارة تخفيض التوتر، وهذا هو دائما ما تسعى إليه الدول، خاصة التي تقع عليها مسئولية فى إطار عضويتها فى مجلس امن، ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن يكون لها دائما حل للأزمات واستعادة الاستقرار فى المنطقة وليس فى تعزيز مزيد من الأعمال العسكرية”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته اليوم، الخميس، مع نظيره وزير خارجية ليتوانيا جابرييليوس لاندسبيرجيس: “ نتوقع أن تركز جولة الوزير الأمريكي على تخفيض حدة التوتر ووقف أى تجاوزات تتم على المدنيين، وعبرنا ونؤكد مرارا الرفض الكامل والإدانة لأى نوع لاستهداف مدنيين تحت أى ظرف أو مبرر ، وليس هناك أى نوع من التبرير لاستهدافهم وتعريضهم للقتل والمحاصرة أو التجويع أو التهجير، وكل ذلك لا يتسق مع المبادئ الراسخة أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان”.

وتابع “حقوق الشعب الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أى إنسان آخر، وهناك حدود لأى عمل عسكري يستهدف كيانات دون أى يكون لمثل هذا القدر من التدمير الحادث وآثاره على نساء وأطفال وكبار السن، وكل ذلك يجب أن يؤخذ فى إطاره ووضعه السليم، ونتطلع لزيارة الوزير الأمريكي أن يكون لها أثر فى إحتواء التصعيد والأزمة والعمل على زيادة الاستقرار، والمنطقة تعاني على مدي سنوات طويلة من عدم استقرار ومخاطر متصلة بالإرهاب من تدخلات خارجية وفقدان الأمل وإنسداد الأفاق السياسي للشعب الفلسطيني لما قريب من نصف قرن”.

وأشار إلى أن “المبدأ الذى استقر عليه المجتمع الدولي غير محقق، وهذا الدعم إذا لم يأتي بنتاج وأثار خاصة فى وجود دول لتجمعات أن تكتفي أن تعترض على سياسات معينة أو دعم حل الدولين ولم يتم تفعيل هذا الحل تلك السياسات،و بالتالي ليست لها قيمة، وعلى المجتمع الدولي أن يواجه إخفاقه ويقدر أن هذا الوضع لا يلائم ولا يتفق على مبادئ حقوق الإنسان”.