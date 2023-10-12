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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدولية بحلوان: خطة لزيادة الأبحاث المنشورة عالميا ورفع تصنيف الجامعة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن استعداده لإطلاق العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.

 

وصرحت الدكتور ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بأن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة من خلال برامجه التدريبية لتاهيل الباحثين مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.


وأضافت ميادة بلال أن المكتب على استعداد لتقديم الدعم الفنى للمتقدمين للمنح الخارجية وتوفير الشراكات الدولية المطلوبة للتقدم للمشروعات الدولية الممولة المستهدفة بناء قدرات أو إنشاء برامج جديدة.

حدير بالذكر أن الجامعة تعمل خلال الفترة الحالية علي بحث سبل التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية، حيق بدء هذا التعاون  بين جامعة حلوان وثلاث جامعات يابانية وهي كيوشو وكوماموتو ونجازاكي من خلال مشروع مشترك بين كليات الصيدلة في هذه الجامعات وكلية الصيدلة بجامعة حلوان في مجال النباتات الطبية وبمشاركة من المركز القومي للبحوث والجامعة المصرية اليابانية.

التصنيف الدولي التعليم العالي Jobs Education المتقدمين للمنح الدولية تأهيل الباحثين

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