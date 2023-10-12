رئيس صندوق التنمية الحضرية يكشف عن حل أغرب مشكلة بمثلث ماسبيرو

قدم المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، خالص الشكر وعميق التقدير لـ أهالي مثلث ماسبيرو على حسن تعاونهم مع الحكومة، مشيراً إلى أن تعامل سكان المنطقة مع الجهات الحكومية أهم عوامل النجاح بكل مراحل المشروع، وكان سببا رئيسيا فيما وصلت إليه المنطقة لرونقها الحقيقي الآن.

خالد صديق يتحدث عن مثلث ماسبيرو

وقال خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار، اليوم الخميس، إن مثلث ماسبيرو كانت القضية الأشهر إعلاميا داخل التنمية والتطوير، حيث قام باستخدام حلول جديدة لحل المشكلة، معربا عن شكره بالتعامل خلال الفترة الماضية مع أهالي وسكان مثلث ماسبيرو، مؤكدًا أن من أرقى المجتمعات التي تعامل مع أهلها".

وتابع المهندس خالد صديق"أن منطقة ماسبيرو كانت تضم كبار ملاك وشركات وملاك أراضي وعقارات وشاغلين ومستأجريبن، بالإضافة إلى عقارات آيلة للسقوط، وكيفية التعامل مع المواريث".

وكشف "كان هناك قطعة أرض بمحيط ماسبيرو عبارة عن ٤٠ مترا عليها ١٣٢ وريثا، وتم حل المشكلة، مضيفا أن عدد قطع الأراضي بماسبيرو وصل إلى ١٣٠٥ قطعة أرض منها ٣٠٠ قطعة أرض لكبار الملاك و١٠٠٥ لصغار الملاك ومعظم الأراضي كانت منذ الأربعينيات والخمسينيات".