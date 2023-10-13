الفرق كبير ... شاهد فستان رانيا يوسف ترتديه عارضة أزياء تثير السوشيال ميديا

ظهرت النجمة رانيا يوسف علي صفحتها الشخصية بالانستجرام بصورة جديدة بفستان شراشيب أثار الجدل علي السوشيال ميديا.

وكانت تصدرت رانيا يوسف التريند بسبب سعر الفستان الذي وصل ب٢٠ الف جنيه وكانت نسقت عليه باروكة لظهورها بشعر قصير .

ولكن تداول مستخدمو الفيسبوك صورة عارضة الأزياء ارتدت الفستان للعرض من خلال عرض اليزابيتا فرانكي وقد اختلف شكل الفستان كثيرا بين رانيا يوسف وعارضة الازياء واليكم الصور



وكانت ترتدي رانيا يوسف الفستان خلال كواليس تصوير آخر مشاهدها في فيلم"كتف قانوني"، ولفتت الأنظار بشعرها القصير الذي ظهرت به.