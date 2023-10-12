خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

ذكرت صحيفة “إل موندو”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ذهب شخصياً إلى اجتماع لوزراء دفاع الناتو خوفاً من أن تحول واشنطن انتباهها إلى إسرائيل.

وقالت “إل موندو”، "يوم الثلاثاء، وصل زيلينسكي بشكل غير متوقع إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الناتو... والغريب أنه ذهب اجتماع يحضره عادة من هم أقل منه في الرتبة”.

وأشارت إلى أن مثل هذا السلوك قد يكون ناجما عن القلق الشديد الذي سيطر على كييف في الآونة الأخيرة.

وأضافت “إل موندو”، أن “المشكلة تكمن في الإشارات المثيرة للقلق القادمة من الولايات المتحدة: أولا وقبل كل شيء، يخشى الأوكرانيون من أن تكون الحرب الوشيكة في قطاع غزة محط اهتمام ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضا في وكالات السياسة الخارجية في جميع أنحاء العالم، بدءا من مع واشنطن”.