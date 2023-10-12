عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

ذكرت صحيفة “إل موندو”، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ذهب شخصياً إلى اجتماع لوزراء دفاع الناتو خوفاً من أن تحول واشنطن انتباهها إلى إسرائيل.

 

وقالت “إل موندو”، "يوم الثلاثاء، وصل زيلينسكي بشكل غير متوقع إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع الناتو... والغريب أنه ذهب اجتماع يحضره عادة من هم أقل منه في الرتبة”.

 

وأشارت إلى أن مثل هذا السلوك قد يكون ناجما عن القلق الشديد الذي سيطر على كييف في الآونة الأخيرة.

بعد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.. وزير الدفاع الألماني يطمئن زيلينسكي

متهمًا روسيا بدعم المقاومة الفلسطينية.. زيلينسكي قلق من حرف الأنظار عن أوكرانيا

وأضافت “إل موندو”، أن “المشكلة تكمن في الإشارات المثيرة للقلق القادمة من الولايات المتحدة: أولا وقبل كل شيء، يخشى الأوكرانيون من أن تكون الحرب الوشيكة في قطاع غزة محط اهتمام ليس فقط في وسائل الإعلام، ولكن أيضا في وكالات السياسة الخارجية في جميع أنحاء العالم، بدءا من مع واشنطن”.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني إسرائيل واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

أمريكا توجه ضربة قوية لـ إيران.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

800 حالة.. وضع خطير لمرضى السرطان في قطاع غزة بسبب تعسف الاحتلال

وزيرة الخارجية الفرنسية تزور إسرائيل الأحد المقبل

بيان عاجل من البنتاجون بشأن إرسال قوات عسكرية إلى إسرائيل

تنبيهات عاجلة للمستوطنين.. المقاومة الفلسطينية تثير ذعر الإسرائيليين

الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 5 مصريين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

البنتاجون يكشف عن إرسال أسلحة خطيرة إلى إسرائيل

تحذير عاجل من الأردن بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه إلى مصر

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: القيادة المصرية تتخذ المناسب تجاه الأحداث بين إسرائيل وغزة

مخدة ومخبر بملابس حريمي..كيف مثل المتهم بإنهاء حياة زوجته جريمته أمام النيابة؟

خطوة غريبة من زيلينسكي بسبب القرارات الأمريكية بشأن إسرائيل

بـ 160 ألف جنيه .. اركب كيا "أوتوماتيك" موديل 2001

ارتفاع شهداء فلسطين إلى 1569 وأكثر من 7000 جريح

أبرزها الفصل من الكلية.. عقوبات تأديبية للطلاب بقانون تنظيم الجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تشتريه.. شاهد أشكال السمك السام المباع بالأسواق

أحلى من العروسة .. والدة زوجة تامر عاشور تشعل السوشيال ميديا بجمالها

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ