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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

العصابة
العصابة

ضبط رجال الأمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.

 

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه ،  ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم الدراجة النارية المستولى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " قطع وتوصيل الأسلاك " ، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وأقروا بارتكاب (3 وقائع سرقة) بذات الأسلوب.

 

كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدراجات النارية القاهرة تشكيل عصابى سرقة الدراجة النارية قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة وقائع سرقة

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