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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متوسط على انتخابات الأطباء في القليوبية

انتخابات الأطباء
انتخابات الأطباء

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية إقبالا متوسطا اليوم الجمعة، خلال الساعات الأولى من فتح باب التصويت على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة. 

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور احمد أنور كمال أمين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن اللجنة لم تتلق شكاوى حتى الآن. 

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن ، حيث يجري فتح باب الاقتراع من 9 صباحا حتى 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.
وأضاف أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مؤكدا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية، وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية في نفس التوقيت.

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