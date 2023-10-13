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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتفق مع أمريكا .. سوناك يدعو إسرائيل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن بريطانيا تتفق مع وجهة نظر الولايات المتحدة بأن إسرائيل يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي إلى نقل أكثر من مليون شخص في غضون 24 ساعة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال سوناك، ردا على سؤال صحفي حول تصرفات إسرائيل: "أنا أؤيد ما قاله وزير خارجية الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي قال إنه، بالطبع، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، لأنهم يمارسون قدرتهم المشروعة على الدفاع عن أنفسهم،"


وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلاً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

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