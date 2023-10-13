عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كتفنا في كتف أهلنا.. حياة كريمة تشارك بحملة التبرع بالدم للشعب الفلسطيني

صدى البلد

أعلنت مؤسسة حياة كريمة مشاركتها في الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة أحداث العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعربت عن أسفها الشديد للأحداث التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وأعلنت عن جمع التبرعات وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها الريادي داخل وخارج مصر.

يأتي ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة  شاملة  محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفي  السياق  ذاته،  دعي  التحالف  الوطني للعمل  الأهلي  التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة مؤكداً على مواصلة  جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات  الإنسانية  بكافة  أشكالها  حتى تحسن  الأوضاع .

يأتي  ذلك  تنفيذاً  لتوجيهات الرئيس عبد  الفتاح  السيسي، بتقديم  الدعم  الفوري  والإغاثة  الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة،  وهو  ما  يتم  بشكل مستمر  فى  إطار  دعم  وتضامن  جمهورية  مصر العربية  تجاه  الشعب  الفلسطيني  الشقيق  لتخفيف حدة  احداث العنف  الذي  أدت  إلى  سقوط العديد  من  الضحايا والمصابين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

الطاهري يعلن انقطاع الاتصال بطاقم القاهرة الإخبارية بغزة ويحمل الاحتلال المسؤولية

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

ترشيحاتنا

بيان برلماني عاجل حول جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين

تصريح مستفز من الاتحاد الأوروبي: أهالي قطاع غزة يدفعون ثمن أخطاء «حماس»

أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردد 50 دعوة لا ترد في ساعة الاستجابة

منطقة عسكرية مغلقة .. قرار عاجل من قوات الاحتلال بشأن الضفة الغربية

حماس تعلن موقفها من مخطط قوات الاحتلال تهجير سكان غزة إلى سيناء

حلقة النار تظهر في السماء .. تعرف على أماكن مشاهدة كسوف الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مسخن دجاج

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

نشرة المرأة و الصحة| أول ظهور لزوجة تامر عاشور بعد الزفاف… 5 أبراج مكروهة.. نوع من السرطان ينتقل بالعدوى

فيديو

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.. بوتين يحذر والأردن ترفض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ