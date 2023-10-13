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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الرئيس السيسي يبحث عن مصلحة شعوب العالم وإحلال السلام بالمنطقة

النائبة نيفين حمدى،
النائبة نيفين حمدى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسائل غاية في الأهمية، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، تضع العالم أجمع أمام مسئولياته تجاه الحق المشروع للأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو رجل سلام يبحث دائما عن مصلحة شعوب العالم.

وأضافت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط؛ تأتي انطلاقا من دور مصر الريادي والمحوري بالمنطقة، من أجل التكاتف والتعاون، والعمل على حل فوري لوقف الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالطرق السلمية، بما يتوافق مع المبادرة العربية للسـلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة، مؤكدة أن "وحدة العرب" كان العنوان الأبرز لحديث الرئيس السيسي أمام العالم أجمع.

ودعت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، الجميع للالتفاف حول دعوة الرئيس السيسي للعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة وحل عاجل لأنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والأطفال من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.

وأكدت نائبة حماة الوطن، مكانة الدولة الفلسطينية الشقيقة في قلوب المصريين خاصة، والعرب أجمع، وعلى التزام الدولة المصرية والشعب المصري بدعم الاشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب حزب حماة الوطن السلام

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