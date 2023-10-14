رضا شحاتة: اللاعب المصري لازم يتحط تحت ضغط للوصول لأفضل أداء

نشر الإعلامي أحمد شوبير جزءًا من تصريحات رضا شحاتة، عبر حسابه بموقع فيسبوك .



وكتب شوبير :"رضا شحاتة" بداية مصر أمام موزمبيق ستؤثر على مصير المنتخب طوال البطولة بالسلب أو الإيجاب، واللاعب المصري لازم تحطه تحت ضغط علشان تاخد منه أفضل أداء"

حقق منتخب مصر الفوز على زامبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس وديًا ، على ستاد هزاعبن زايد بالأمارات، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تنتظره مواجهة أخرى ودية مرتقبة ثانية أمام الجزائر، يوم الإثنين المقبل، في الإمارات.



وتأهل منتخب مصر إلى كأس أمم إفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة التي تضم غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وذلك برصيد15 نقطة.