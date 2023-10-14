تكثيف الحملات التموينية في رأس غارب.. ومراقبة دقيقة للمخابز البلدية والإفرنجية

في إطار استجابة فعالة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قاد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، حملات تموينية مكثفة لضمان الجودة والمواصفات في المخابز البلدية المدعمة والمخابز الإفرنجية.

وفقًا للتوجيهات، وجهت إدارة التموين بالمدينة بتكثيف التفتيش والمرور على هذه المخابز للتحقق من توافر الدقيق والامتثال للمعايير المطلوبة.

حملة تموينية فعّالة

شنت إدارة التموين حملة تموينية موسعة تضمنت التفتيش عن كثب على المخابز المدعمة، مع التركيز على الجودة والأوزان والتأكد من عدم وجود تكديس أمام المحلات.

وتم أيضًا فحص المواصفات والتحقق من توفر الأرصدة الكافية من الدقيق للإنتاج المستمر.

ضبط المخالفات

أسفرت الحملة عن تحرير 2 مخالفة تموينية للمخابز المدعمة، بالإضافة إلى 4 حالات عدم حيازة شهادات صحية، و2 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، و1 محضر عدم نظافة المكان.

هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المنتجات وسلامة الصحة العامة في رأس غارب.

التزام بالجودة والشفافية

رحب نديم بالجهود المستمرة للإدارة في ضمان جودة المنتجات وتحقيق المعايير الصحية المطلوبة.

وأكد أهمية الشفافية في عرض الأسعار والالتزام بالمعايير الفنية والصحية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات التموينية ستستمر بشكل دوري للتأكد من استمرار الامتثال والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتظل الحملات التموينية الحثيثة أداة رئيسية في ضمان راحة المواطنين وضمان جودة المنتجات.

ويستمر العمل بتكثيف هذه الجهود لضمان استمرار توفير منتجات عالية الجودة ومأمونة لجميع سكان رأس غارب.