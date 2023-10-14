عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات التموينية في رأس غارب.. ومراقبة دقيقة للمخابز البلدية والإفرنجية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في إطار استجابة فعالة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قاد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، حملات تموينية مكثفة لضمان الجودة والمواصفات في المخابز البلدية المدعمة والمخابز الإفرنجية.

وفقًا للتوجيهات، وجهت إدارة التموين بالمدينة بتكثيف التفتيش والمرور على هذه المخابز للتحقق من توافر الدقيق والامتثال للمعايير المطلوبة.

حملة تموينية فعّالة

شنت إدارة التموين حملة تموينية موسعة تضمنت التفتيش عن كثب على المخابز المدعمة، مع التركيز على الجودة والأوزان والتأكد من عدم وجود تكديس أمام المحلات. 

وتم أيضًا فحص المواصفات والتحقق من توفر الأرصدة الكافية من الدقيق للإنتاج المستمر.

ضبط المخالفات

أسفرت الحملة عن تحرير 2 مخالفة تموينية للمخابز المدعمة، بالإضافة إلى 4 حالات عدم حيازة شهادات صحية، و2 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار السلع، و1 محضر عدم نظافة المكان. 

هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المنتجات وسلامة الصحة العامة في رأس غارب.

التزام بالجودة والشفافية

رحب نديم بالجهود المستمرة للإدارة في ضمان جودة المنتجات وتحقيق المعايير الصحية المطلوبة.

وأكد أهمية الشفافية في عرض الأسعار والالتزام بالمعايير الفنية والصحية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات التموينية ستستمر بشكل دوري للتأكد من استمرار الامتثال والتحسين المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتظل الحملات التموينية الحثيثة أداة رئيسية في ضمان راحة المواطنين وضمان جودة المنتجات. 

ويستمر العمل بتكثيف هذه الجهود لضمان استمرار توفير منتجات عالية الجودة ومأمونة لجميع سكان رأس غارب.

التموين المخابز البلدية التفتيش الجودة السلامة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يزور نادي الرياضات البحرية في الغردقة

انطلاق ماراثون الغردقة للجري بمشاركة 1000 لاعب من 20 دولة

استمرار الحملات البيئية والصحية لمكافحة الحشرات في مناطق القصير

تشكيل لجنة دائمة لاختيار المشروعات الخضراء في البحر الأحمر

ختام فعاليات مهرجان البراعم للسباحة في الغردقة

إجراء قرعة علنية لوحدات سكنية في مشروع بديل العشوائيات برأس غارب

"وادي حوضين" بالشلاتين يحصد المركز الأول للمشروعات الخضراء الذكية المستدامة

سفاجا تستعد لموسم الأمطار والسيول ضمن خطة الاستجابة للكوارث

ترشيحاتنا

ترمس الفرح.. القصة الكاملة لـ تسمم 80 شخصا في الجيزة

فلسطين.. كتائب القسام ترد على عمليات التهجير وتقصف تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يحمل لبنان مسئولية أي خطوة قد يقوم بها ‎حزب الله

مسافة السكة.. استعدادات مؤسسة «أبو العينين» بقافلة الدعم لشعب فلسطين| صور

ارتفاع عدد شهداء الضفة.. الاحتلال يواجه الفلسطينين بالقتل والإبادة في كل مكان

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستلزمات الطبية في غزة مهددة بالنفاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب العنصرية.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

فيديو

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ