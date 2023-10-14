عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتراق مخزن أحذية و4 سيارات نقل محملة بالكراتين في حريق بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة المرج حريق هائل التهم مخزن أحذية ومحتوياته وامتددت النيران لتلتهم عدد 4 سيارات نقل محمله بالكراتين، وبعد ساعات من جهود قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على النيران دون إصابات.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة المرج .

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب٦ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران .

‏وتبين من المعاينه الأولية احتراق محتويات مخزن الأحذية بالكامل واحتراق ٤ سيارات نقل محملة الكراتين ، تم تحرير محضر .

وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة للبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والاستماع إلى شهود العيان من العاملين ، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته وتحديد حجم الخسائر و التلفيات.

حريق المرج اطفاء القاهرة القاهرة النيابة العامة مدير أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف سر العثور على 10 ملايين جنيه مع شخص من شمال سيناء

تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

انهيار عقار مهجور من 3 طوابق بالقاهرة | صور

العثور على هيروين وحشيش مع 4 أشخاص في الشروق

مصرع طالب دهسه ميكروباص بمصر الجديدة

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

ضبط مصنع مبيدات ومنظفات صناعية بدون ترخيص بالقاهرة

ترشيحاتنا

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ