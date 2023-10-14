احتراق مخزن أحذية و4 سيارات نقل محملة بالكراتين في حريق بالمرج

شهدت منطقة المرج حريق هائل التهم مخزن أحذية ومحتوياته وامتددت النيران لتلتهم عدد 4 سيارات نقل محمله بالكراتين، وبعد ساعات من جهود قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنوا من السيطرة على النيران دون إصابات.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن أحذية بدائرة قسم شرطة المرج .

ووجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب٦ سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران .

‏وتبين من المعاينه الأولية احتراق محتويات مخزن الأحذية بالكامل واحتراق ٤ سيارات نقل محملة الكراتين ، تم تحرير محضر .

وأمرت النيابة العامة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة للبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والاستماع إلى شهود العيان من العاملين ، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته وتحديد حجم الخسائر و التلفيات.