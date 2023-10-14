شكري: مصر وتركيا لديهما رؤية مشتركة لتخفيف الآثار الخطيرة عن سكان غزة

أكد سامح شكري وزير الخارجية ترحيبه بنظيره التركي هاكان فيدان الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ توليه حقيبة الخارجية التركية وأكد توافق القاهرة وانقرة على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية وايضا توافق الرؤى حول ضرورة وقف التصعيد على الساحة الفلسطينية.

وقال وزير الجارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب جلسة المباحثات بين الوزيرين في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، ناقشت مع وزير الخارجية التركي نملف العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الاستثمارات وتوافقنا حول الرؤية اللازمة من اجل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مطالبا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في التعامل مع المدنيين في غزة.

واضاف شكري، إن مصر وتركيا لديهما رؤية مشتركة لتخفيف الآثار الإنسانية الخطيرة عن سكان قطاع غزة.

وشدد على ان استمرار الإحتلال الإسرائيلي يتسبب في غياب وجود أفق سياسي الامر الذي يزيد من صعوبة الموقف وتصاعد الصراع.