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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

صدى البلد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، من نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين توافقا بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.

كما استعرض الرئيس، نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف؛ لدفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.

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