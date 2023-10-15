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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة مؤثرة.. رامي جمال يدعم القضية الفلسطينية

رامي جمال
رامي جمال

تضامن الفنان رامي جمال مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك رامي جمال منشور قائلًا:" إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه".

تفاصيل حفل رامي جمال فى جدة

ويستعد عدد من المطربين المصرين مساء اليوم لإحياء حفل غنائى ضخم بجدة تحت عنوان جدة سوبر دوم.

الحفل يقام مساء اليوم وتحديدا فى تمام الساعة العاشرة مساء ويضم مجموعة كبيرة من المطربين المصريين وعلىرأسهم رامي جمال ومحمد نور وكريم محسن وأحمد بتشان ومها فتوني.

كما يشارك فى حفل اليوم فريق واما والذى وصل إلى جدة مساء أمس الخميس وكان فى استقبالهم القائمون على تنظيم الحفل واصطحبوهم إلى فندق الإقامة.

 

وشهدت جدة خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم سواء المصريين والعرب ومنهم عمر كمالومحمد عبده وعبد المجيد عبد الله وعبادي جوهر.

 

أحدث أغاني رامي جمال 

 

 يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاءالقادم. 

 

رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا إلى أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

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