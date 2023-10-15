محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدة مالية وتوفير فرصة عمل لشاب تعرض لحادث

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على صرف مساعدة مالية عاجلة لشاب من ناحية كفر صناديد بتلا يعانى من ظروف صحية واجتماعية صعبة وتوفير سيارة لاصطحابه إلى المستشفى التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له ، وموجها مديرية القوى العاملة لإيجاد فرصة عمل تتناسب مع ظروفه الصحية لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة،.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المحافظ، حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .



كما وجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حيال شكاوى صيادين قرية جزي بمنوف يتضررون من تلوث المياة والقيام بعمل معاينة عاجلة على الطبيعة والعرض عليه بالموقف تلبية لمطالبهم والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة العائد منها.

كما استمع المحافظ لمواطن بناحية دروة بأشمون يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر مراعاة لظروفه الاجتماعية ، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة التقييم وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك.



وخلال اللقاء ، كلف محافظ المنوفية إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بعرض موقف معلم بمدرسة الشهيد فكرى ببركة السبع يلتمس رفع الجزاء الواقع عليه وفقاً للوائح والضوابط المنظمة ،

وأحال المحافظ طلب مواطنة بحي شرق شبين الكوم تلتمس حصولها على الموافقة لدخول خدمة الإنترنت لمنزلها إلى رئيس حى شرق وبالتنسيق مع رئيس منطقة إتصالات المنوفية لتحديد مسافة الحفر والعرض عليه لإتخاذ اللازم فوراً لدعم المنطقة بالإنترنت حرصاً على مستقبل أولادهم التعليمى.