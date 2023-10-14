غلق 62 منشأة صحية في المنوفية خلال حملة مكثفة للعلاج الحر

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة علي 239 منشأة طبية.

وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.

وأسفر عن تواجد عدد (89) منشأة مطابقة و (73 ) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (31) منشآة واستصدار قرار غلق لعدد (31) منشآة ، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى (37) منشآة ، وعدد (5) منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص وعدد (45) منشأة غير مرخصة , ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة .

وقامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات ، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.