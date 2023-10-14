عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية: بدء تنفيذ أنشطة التوعية بمدارس المحافظة

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنشطة توعوية متعددة بعدد من مدارس المحافظة بهدف نشر الوعي المائي لدي للطلاب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة للمحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أنه سيتم تنفيذ عدة أنشطة التوعية بمختلف مدارس المحافظة وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بهدف نشرثقافة الوعي المائي وتوصيل رسائل مختلفة تهدف لترسيخ مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدي النشء .

الدكتور أحمد القرش نقيبا لأطباء المنوفية .. اعرف أسماء الفائزئن

مؤتمر جماهيري موسع في تلا المنوفية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية |شاهد

وذكر،  نفذ فريق التوعية عدة أنشطة لتعريف الطلاب علي أهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسرة والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على الصرف الصحى بالمنازل .

وأضاف، تم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعليه داخل المدرسه من ورش حكي و مسابقات فنيه ومسابقات تلوين ولأنشطة تفاعلية وتوعيه الطلاب بالخط الساخن ١٢٥ والخدمات التي يقدمها وكذلك تعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها مثل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلي توزيع مطبوعات تحث على ترشيد الاستهلاك.
 

استهلاك المياه التربية والتعليم بالمنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية ترشيد استهلاك المياه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيسًا للإذاعة| ذكرى فاروق شوشة المُدافع عن "لغتنا الجميلة" ومحطات في حياته

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ