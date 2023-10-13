مؤتمر جماهيري موسع في تلا المنوفية للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية |شاهد

نفذ مركز إعلام تلا التابع للهيئة العامة للاستعلامات لقاء جماهيريا موسعا تحت عنوان المشاركة السياسية وأهميتها فى إثراء الحياة الديمقراطية انزل شارك صوتك مستقبلك.

وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع بالوصول إلى القطاع الريفى والقيادات بالقرى تم تنفيذ لقاء جماهيرى موسع ضم لفيف من القيادات عمد ومشايخ قرى الوحدة المحلية بزاوية بمم والتى تضم خمس قرى وأكثر من ثلاثين عزبة ونجع تابعة لهذه القرى.

شارك بالحضور كل من المستشار السيد محمد مطر، ومدير عام أوقاف تلا الشيخ ياسر غانم، والصحفي محمد ابو ستيت وبضيافة عمدة قرية كفر شحاتة بدوار العمودية بالقرية

واستهل اللقاء بكلمة لمدير مركز اعلام تلا محمد صبيح، أوضح فيها دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى بمراكز الإعلام المنتشرة بالجمهورية ودوره الباز فى التوعية وتوصيل الرسالة الاعلامية فى شتى المجالات والمحاور المختلفة وكذلك الدور التنويرى والتوعوى الذى ينتهجه القطاع.

كما تحدث الحضور واوضحوا اهمية المشاركة السياسية فى الاستحقاقات القادمة لانتخابات الرئاسة وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وأن الوضع الحالى يستدعى التكاتف والتوحد ضد الأخطار المحدقة بالدولة المصرية.