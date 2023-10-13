توافد المواطنين للتبرع بالدم للفلسطينيين في المنوفية.. صور

يستمر أهالي محافظة المنوفية في التوافد علي حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مركزي أشمون بالجمعية الشرعية بالمدينة وأمام مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء عقب صلاة الجمعة.

وتوافد العشرات من الأهالي للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية صناع الحياة وبنك الدم.

وشارك المتطوعون في تنظيم دخول المواطنين وحثهم علي الإقبال للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن التحالف الوطني قد نظم حملة موسعة علي مستوي محافظات الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني بالتبرع بالدم.