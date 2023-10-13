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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد المواطنين للتبرع بالدم للفلسطينيين في المنوفية.. صور

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم في المنوفية

يستمر أهالي محافظة المنوفية في التوافد علي حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مركزي أشمون بالجمعية الشرعية بالمدينة وأمام مسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء عقب صلاة الجمعة.

انطلاق حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم للفسلطينيين في المنوفية

المتطوعون أول المتبرعين في حملة دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية

وتوافد العشرات من الأهالي للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية صناع الحياة وبنك الدم.

وشارك المتطوعون في تنظيم دخول المواطنين وحثهم علي الإقبال للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن التحالف الوطني قد نظم حملة موسعة علي مستوي محافظات الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني بالتبرع بالدم.

حملة التبرع بالدم 
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