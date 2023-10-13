المتطوعون أول المتبرعين في حملة دعم الأشقاء الفلسطينيين بالمنوفية

بدأت حملة التبرع بالدم التي نظمها التحالف الوطني في محافظة المنوفية في استقبال المواطنين للتبرع بالدم عقب صلاة الجمعة في مركزي أشمون والشهداء.

وبدأ المتطوعون في الحملة في التبرع بالدم كأول المشاركين في الحملة للتبرع بدماءهم لدعم الأشقاء الفسلطنين وتقديم المساعدات لهم وذلك بعد القصف العنيف من قوات الاحتلال.

كما بدأ المواطنين في التوافد علي سيارات التبرع بالدم أمام مسجدين سيدي شبل بمركز الشهداء ومسجد الجمعية الشرعية بمدينة أشمون وذلك عقب صلاة الجمعة.

وكان التحالف الوطني قد أطلق حملة للتبرع بالدم أمام المساجد وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين في حربهم علي غزة بالتعاون مع جمعية صناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع بنك الدم .

حملة التبرع بالدم