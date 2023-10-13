انطلاق حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم للفسلطينيين في المنوفية

انطلقت اليوم حملة التحالف الوطني للتبرع بالدم للفلسطينيين وذلك عقب قصف غزة من الاحتلال الفسلطيني وذلك دعما للقضية الفلسطينية.

تواجدت سيارات التبرع بالدم أمام مسجدين بمركزي أشمون والشهداء وهما من مراكز حياة كريمة أمام مسجد الجمعية الشرعية بمدينة أشمون ومسجد سيدي شبل بمدينة الشهداء.

وتنطلق الحملات عقب أداء صلاة الجمعة حيث تواجد عدد كبير من الشباب المتطوعين لحث المواطنين علي التبرع بالدم.

شارك في الحملة حملة صناع الحياة بالمنوفية والعديد من المتطوعين لدعم القضية الفلسطينية وذلك بالتعاون مع بنك الدم.