رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الأهلية والخاصة

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، والذى عقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

أشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر، كما ثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار ندبه أمينا لمجلس الجامعات الأهلية، كما تم توجيه الشكر للدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة لتحمله مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية خلال الفترة الماضية.

وفي إطار بدء العام الدراسي الجديد، وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بضرورة زيادة الاهتمام ببرامج البحث العلمي بالجامعات الخاصة إلى جانب العملية التدريسية، بما يُسهم في تحسين تصنيف الجامعات عالميًا.

وأكد القاصد أن المجلس اعتمد في اجتماعه ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بشأن قبول طلاب الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024، كما اعتمد المجلس ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستيعاب الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية بالعام الجامعي الحالي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على انضمام الجامعات الخاصة والأهلية لمنصة ادرس في مصر، وذلك لزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات الخاصة والأهلية، والتأكيد على أهمية مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكافة المحافظات.