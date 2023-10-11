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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار

محافظ المنوفية إبراهيم
محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون

قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.


جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الأربعاء/ مع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمتابعة جاهزية وفاعلية كافة المعدات الهندسية والأجهزة المستخدمة بإدارة الأزمات والطوارئ.


ووجه أبو ليمون رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه، وتطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.


كما وجه بالتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة، وتفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة الموقف أولاً بأول واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة لها.


وكلف بسرعة الانتهاء من حصر كافة المعدات الهندسية والفنية ومحطات المياه والمعالجة والتأكد من الجاهزية الكاملة لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه والتعامل اللحظي بأوقات الأزمات، والتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لإعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم.


كما كلف مديرية التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وعرض تقرير دوري بالموقف مع تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع الصحة ومباحث التموين.

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